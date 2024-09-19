لهذا السبب.. صلاح عبدالله يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان صلاح عبدالله محرك البحث "جوجل "وذلك بعد أن طمأن جمهوره على حالته الصحية، حيث كشف أنه لديه أزمة في الاتزان، وهي من تسببت في سقوطه في المنزل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي سياق متصل يشارك صلاح عبدالله في مسلسل "تيتا زوزو "بطولة كل من إسعاد يونس، حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، ومحمود البزاوي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين. من المقرر أن ينضم عدد آخر من الفنانين إلى قائمة الممثلين خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعمليات التصوير. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ومن المتوقع عرضه قريبًا على شاشات المتحدة، بإنتاج شركة سينرجي.



آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية



يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم زينة، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، مريم محمود الجندي وآخرين.