حفل غنائي يجمع الشاب خالد وأحمد سعد ونانسي عجرم في مهرجان Road Rush Festival

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد لإقامة حفل غنائي في الكويت يوم 29 نوفمبر المقبل، بمشاركة الشاب خالد والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان Road Rush Festival.

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للحفل على إنستجرام بوستر الحدث، وعلقت: "أكبر وأفضل وأعلى صوتًا، أكبر حدث في الكويت، 29 نوفمبر 2024، في مدينة الكويت لرياضة المحركات".

أغنية زين

يُذكر أن الشاب خالد اجتمع مؤخرًا مع أحمد سعد في دويتو جديد بعنوان الزين، جمع بينهما لأول مرة، وتم طرح الأغنية بالأسبوع الماضي على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ألحان أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، ومكس أمير محروس.

كلمات أغنية زين

وتقول كلمات الأغنية: "كانت فين العيون دي وكان فين الجمال ده كانت فين السهرة دي وكان فين القمر ده كانت فين الضحكة دي وكان فين الدلع ده؟ أنا بحب الحاجات دي ده أنا بموت في الكلام ده في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك أنتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وأنتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي تعالي هنا مرة مرة وأنا معاك كل مرة ده أنت بس اللي في قلبي والباقيين بره بره قلبي ليك دقة دقة ما تزقوش زقة زقة ده أنت بس اللي في عيني والباقين لا لا في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك انتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وانتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي".