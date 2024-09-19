نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف "بيت السعد" عن الشاب خالد: ابن الأصول اللي مبيستعرش من فقره ولا من بداياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى الشواف، رئيس تحرير برنامج "بيت السعد"، عن كواليس حلقة النجم الشاب خالد مع الشقيقين أحمد سعد وعمرو سعد، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

كتب مصطفي الشواف علي صفحته الشخصية: "راجل طيب وفنان حقيقي وقلبه أبيض من الحليب، معندوش مشكلة مع حد ولا بيحب يتكلم عن حد، ضحكته حقيقية من قلبه مش متصنع، نجومية عالمية ومع كده تواضع يحسد عليه، الشاب خالد نموذج للنجومية اللي ما بتغيرش ابن الأصول اللي لا بيستعر من فقره ولا من بداياته".

أحدث أغاني الشاب خالد

يُذكر أن الشاب خالد اجتمع مؤخرًا مع أحمد سعد في دويتو جديد بعنوان زين، جمع بينهما لأول مرة، وتم طرح الأغنية بالأسبوع الماضي على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ألحان أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، ومكس أمير محروس.

كلمات أغنية زين

وتقول كلمات الأغنية: "كانت فين العيون دي وكان فين الجمال ده كانت فين السهرة دي وكان فين القمر ده كانت فين الضحكة دي وكان فين الدلع ده؟ أنا بحب الحاجات دي ده أنا بموت في الكلام ده في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك أنتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وأنتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي تعالي هنا مرة مرة وأنا معاك كل مرة ده أنت بس اللي في قلبي والباقيين بره بره قلبي ليك دقة دقة ما تزقوش زقة زقة ده أنت بس اللي في عيني والباقين لا لا في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك انتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وانتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي".