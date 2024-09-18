ريما مصطفى لـ دوت الخليج الفني: 'الكواليس مع إيمان العاصي في " برغم القانون" ممتعة.. والعمل مليء بالمفاجآت'

القاهرة - محمد ابراهيم -



حققت الطفلة ريما مصطفى نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات مسلسل " برغم القانون"، وذلك بدور " ليلى" ابنه إيمان العاصي خلال الأحداث ونجحت في إقناع الجمهور بكره الشخصية.



أعربت ريما مصطفى في تصريح خاص لـ دوت الخليج عن سعادتها بالعمل قائلة:'كانت تجربة حلوة أوي، لأني أول مرة أعمل تراجيدي وأحداث المسلسل مليانة مفاجآت.



وتحدثت عن كواليس التعاون مع الفنانة إيمان العاصي:' طيبة وحنونة للغاية داخل وخارج الكواليس وجعلتني أشعر أنها أمي في الحقيقة.

ريما مصطفى في “برغم القانون”

ريما مصطفى:' حبيت مسلسل “ ديبو” لأنه كوميدي

كما تحدثت ريما مصطفى عن تجربتها في مسلسل " ديبو" مشيرا إلى أن الدور لم يكن به صعوبات لكنها أحبت التجربة، لأن المسلسل كوميدي.



وعن الموازنة بين العملين قالت:' المخرجين المنفذين هم المسئولين عن هذا الأمر لكنني واجهت صعوبة في التنسيق.

ريما مصطفى في “ ديبو”

ديبو

ومسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك في بطولته مع محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبد العظيم.

مسلسل "برغم القانون" يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.