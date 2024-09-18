المنتج هشام عبد الخالق يعبر عن سعادته بتكريمه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب المنتج الكبير هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، وذلك في حفل إفتتاح دورته الثانية، والتي تقام من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024.

المنتج هشام عبد الخالق يعبر عن سعادته بالتكريم



أعرب المنتج هشام عبد الخالق عن تقديره وسعادته بالتكريم من المهرجان الذي يسهم في التواصل بين المواهب من الشباب وجذوره الفنية من الأجيال السابقة.



وقال: أن التكريم من المهرجانات السينمائية مؤشر حقيقي للمنتج وللممثل ولكل صناع الفيلم بأنهم يسيرون في الطريق الصحيح.



وأضاف: هذا التكريم له مذاق خاص لأنه يأتي مواكبا لإنتخابي رئيسا للغرفة واتمني أن يكون بداية لمجهودات تؤتي بثمار علي صناعة السينما المصرية.

ومن جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، أن تكريم المنتج هشام عبد الخالق يأتي إعترافا بأهمية الدور الذي يلعبه المنتج في مجال الصناعة وإستمرارها.



وقال: أن السينما المصرية طوال تاريخها الذي يقترب من الـ130 عاما قامت علي أكتاف أسماء عديدة من المنتجين الذين لعبوا أدوارا حيوية ومهمة لإستمراها وتطورها في نفس الوقت.



وأضاف: أن المهرجان تبني منذ دورته الأولي تكريم المنتجين البارزين الذين قدموا للسينما الكثير من الأعمال المميزة فكرمنا في العام الماضي المنتج الكبير جابي خوري وهذا العام نكرم منتجا لعب دورا كبيرا في تقديم أجيالا من المخرجين والممثلين ونجوما في جميع مجالات وفروع صناعة الفيلم وهو المنتج الكبير هشام عبد الخالق.

معلومات عن المنتج هشام عبد الخالق



يشار إلى أن المنتج هشام عبد الخالق مؤسس لشركة الماسة للإنتاج الفني في أبو ظبي ودبي ومصر، وتقلد عدة مناصب بغرفة صناعة السينما حتى أصبح رئيسها الحالي.



أنتج هشام عبد الخالق العديد من الأفلام المصرية، والتي وصلت إلى 23 فيلمًا، منها "عن العشق والهوى وتيتو والجزيرة 1و2 والممر والجريمة والإنس والنمس وتيمور وشفيقة وولاد العم وفاصل ونعود".



وكان آخر أعماله التى قام بإنتاجها فيلما "اللعب مع العيال وعصابة الماكس"، كما يقوم حاليا بإنتاج فيلم "فرقة الموت"، والذى يقوم ببطولته أحمد عز.