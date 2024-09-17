بمسرح كامل العدد.. أحمد الكحلاوي يشدو بأجمل المدائح في حفل المولد النبوي بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتحت الاحتفالية بفقرة التنورة الصوفية في ساحة قصر ثقافة الأنفوشي، تلاها افتتاح معرض فني تضمن أكثر من 60 عملًا فنيًا بطابع إسلامي، من بينها لوحات في التصوير الزيتي، الخط العربي، والأشغال اليدوية، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي لمساجد القاهرة القديمة، بمشاركة فنانين سكندريين وهواة الفن التشكيلي.

أحمد الكحلاوي يبهر الجمهور بأناشيد دينية مميزة

على مسرح قصر الأنفوشي، أبدع شيخ المداحين د. أحمد الكحلاوي في تقديم باقة من المدائح النبوية والابتهالات الدينية بمشاركة فرقته الموسيقية، من أبرزها: "الليلة مولد محمد"، "قمر"، "يا رسول الله"، و"طلع البدر علينا"، حيث استمرت الفقرة أكثر من ساعة وسط أجواء روحانية.

فقرات شعرية وإنشادية مميزة

تخلل الحفل فقرة إلقاء شعري للمخرج حمدي أبو العلا في حب رسول الله، بجانب عدد من الأناشيد الدينية الفردية، مثل "ماشي في نور الله" لمحمود عوض، و"اللهم صلّ عليه" لرانيا محمد، و"عليك سلام الله" للمنشدة هند أنور من أصحاب الهمم.

تكريم أحمد الكحلاوي بطلب الجمهور

اختتم الحفل بأغنية "لأجل النبي" بناءً على طلب الجمهور الذي امتلأ به المسرح. وتم تكريم د. أحمد الكحلاوي بدرع قدمه رئيس حي الجمرك نيابة عن محافظ الإسكندرية.

شكر وتقدير من الكحلاوي لأهل الإسكندرية

عبر د. أحمد الكحلاوي عن امتنانه لتواجده في الإسكندرية، موجهًا شكره لوزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء مباركة.

حضور رسمي وشعبي واسع

شهد الحفل حضور شخصيات بارزة، من بينهم اللواء محمد حازم مدير مكتب محافظ الإسكندرية، اللواء عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك، وعدد من الشخصيات الثقافية والتنفيذية في المحافظة.

احتفالات المولد النبوي برعاية هيئة قصور الثقافة

الحفل جاء ضمن برنامج احتفالي أعدته هيئة قصور الثقافة لشهر المولد النبوي، والذي يشمل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية.