اليوم.. "الرحلة صفر" و"دوار البحر" بالسامر ضمن مهرجان مسرح الهواة

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الثلاثاء، عرض المسرحية "الرحلة صفر" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح. المسرحية من تأليف وإخراج أكرم الدهشوري، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة أشخاص يذهبون في رحلة إلى الصحراء بحثًا عن الذات، لتتحول رحلتهم إلى اختبار يعيدهم إلى نقطة الصفر.

"دوار البحر" يعرض في المساء

في الساعة الثامنة مساءً، تعرض مسرحية "دوار البحر" لجمعية "هنبدأ بينا"، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج حسين أيمن. يتناول العرض الصراع الإنساني بين الحياة البسيطة في الريف والمدن الساحلية وتعقيدات العالم الخارجي، وكيف تؤثر الحياة البحرية على السكان في مختلف النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والنفسية.

ندوة نقدية بعد العروض

تعقب العرضين ندوة نقدية يشارك فيها النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، ود. محمد زعيمة، لمناقشة الأعمال وتقديم آرائهم النقدية حول العروض.

لجنة التحكيم وإدارة المهرجان

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من نخبة من الفنانين والنقاد، بينهم طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه. المهرجان يُقام تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ويدير المهرجان عبير رشيدي، فيما يتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال.

فعاليات المهرجان مستمرة حتى 21 سبتمبر

يستمر مهرجان "مسرح الهواة" حتى 21 سبتمبر، ويشارك فيه هذا الموسم 11 عرضًا مسرحيًا، تقدم جميعها مجانًا للجمهور، كما يتم إصدار نشرة يومية توثق الفعاليات.