العالم اليوم - ترامب يغازل يهود أميركا.. ما حجم تأثيرهم بانتخابات الرئاسة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - يحاول المرشح الجمهوري دونالد ترامب تغيير "التوجه التاريخي" للناخبين اليهود في الولايات المتحدة نحو اليمين، مستغلا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

فقد قال الرئيس الأميركي السابق في حديث أمام جمهور كبير من اليهود في نيويورك، الخميس، إن إسرائيل "سوف تُمحى من على وجه الأرض" إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما هاجم خصومه الديمقراطيين، مشيرا بشكل خاص إلى نائبة الرئيس مرشحة الحزب كامالا هاريس، حيث دعاها إلى "التنصل من دعم كل المتعاطفين مع حماس والمعادين للسامية وكارهي إسرائيل في الجامعات وفي كل مكان آخر".

والسؤال هنا: ما حجم الناخبين اليهود في أميركا؟

في إحصاء يعود إلى عام 2020، تم تقدير عدد السكان اليهود الأميركيين بنحو 7.5 مليون شخص، وهو ما يمثل 2.4 بالمئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

تتركز غالبية الناخبين اليهود في 4 ولايات، هي نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا ونيو جيرسي.

هناك أكثر من 1.2 مليون يهودي بالغ في ولاية نيويورك، وحوالي 930 ألفا في كاليفورنيا، و665 ألفا في فلوريدا، وما يزيد قليلا على 440 ألفا في نيوجيرسي.

اليهود في السياسة الأميركية

كشفت دراسة أجرتها جامعة برانديز في الولايات المتحدة، التوجهات "اليسارية" للناخبين اليهود في الولايات المتحدة، مما يصعب مهمة ترامب.

الحزب الديمقراطي هو الأكثر شعبية لدى الناخبين اليهود في أميركا.

يساند نحو 65 بالمئة من البالغين اليهود الديمقراطيين.

بغض النظر عن الهوية الذاتية للحزب، فإن أغلبية الناخبين اليهود (71 بالمئة) عادة ما يمنحون أصواتهم للمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.

تاريخ ترامب مع اليهود