"متأكد هتكسر الوطن العربي".. أحمد العوضي يتحدث عن عودة ياسمين عبد العزيز للمنافسة في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أحمد العوضي، عن منافسته لـ طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الماراثون الرمضاني القادم 2025، مؤكدًا أنه يتمنى لها النجاح الدائم، وذلك من خلال تصريحاته في برنامج ET بالعربي.

وقال أحمد العوضي، في لقائه مع برنامج ET بالعربي: “ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة، أتمنى مسلسلها يبقى رقم واحد في مصر، ومن قبل ما اتجوز ياسمين كنت من معجبيها، وأتمنى تكسر الوطن العربي ومتأكد أن ده هيحصل".

تفاصيل مسلسل “فهد البطل”

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية رجل يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج، والعمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.