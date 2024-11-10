بسبب المرض.. محيي إسماعيل يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محيي إسماعيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاده في نادي نقابة المهن التمثيلية.

سبب تصدر محيي إسماعيل التريند

وتعرض محيي إسماعيل لأزمة صحية بعد الاحتفال بعيد ميلاده في نادي نقابة الممثلين، وأصيب بنزلة برد شديدة نقل لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

سبب مرض محيي إسماعيل

وأوضح المخرج أشرف فايق سبب الازمة الصحية لـ محيي إسماعيل، مؤكدا إنه أصيب بنزلة برد شديدة عقب الاحتفال بعيد ميلاده في نادي نقابة الممثلين رفقة عدد من الأصدقاء، وبعد ساعات من وصوله إلى المنزل شعر بارتفاع في درجات الحرارة، وتعب في المعدة، مما جعل أسرته تنقله إلى المستشفى ولا يزال يخضع للعلاج.

آخر أعمال محيي إسماعيل

وكان آخر أعمال محيي إسماعيل هو فيلم "الكنز 2"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال.

ابطال فيلم الكنز

وضم فيلم الكنز عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.

نبذة عن محيي إسماعيل

يثير محيي إسماعيل الجدل دائما وهو صاحب أبرز "الإيفيهات" الكوميدية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وولد محيي إسماعيل في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عام 1940، ودرس الفلسفة في جامعة عين شمس، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1965، لُقب محيي بـ ألقاب عدّة، منها «القيصر»، وقال في أحد تصريحاته الإعلامية، إنّه جسد تقريبا 17 عقدة نفسية في أفلامه، ودرس هذه العقد بشكل علمي كي يمثلها.