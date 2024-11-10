فوز يونايتد ونيوكاسل وتعثر أرسنال وتوتنهام

فوز يونايتد ونيوكاسل وتعثر أرسنال وتوتنهامفاز مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز نيوكاسل على نوتنغهام فورست، وتعادل أرسنال وتشلسي، وخسارة توتنهام أمام إيبسويتش.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديش في الدقيقة (17)، والدنماركي فيكتور كريستيانسن لاعب ليستر سيتي (38 بالخطأ في مرماه) والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (82).

ورفع يونايتد رصيده إلى (15) نقطة، لكنه بقي في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند (10) نقاط في المركز الخامس عشر.

وفاز فريق إيبسويتش على توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف سجلهما الإيرلندي سامي زموديكس في الدقيقة (31)، وليام ديلاب (34)، فيما سجل توتنهام هدفه الوحيد عن طريق الأوروغواياني رودريغو بنتانكور (69).

وحقق إيبسويتش فوزه الأول في البطولة رافعا رصيده إلى (8) نقاط، ليخرج أخيرا من المراكز المهددة بالهبوط إلى السابع عشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند (16) نقطة في المركز العاشر.

وتغلب نيوكاسل على ضيفه نوتنجهام فوريست بثلاثة أهداف مقابل هدف محققا فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات.

وسجل ثلاثية نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة (54)، والبرازيلي جويلينتون (72) وهارفي بارنز (83)، بينما سجل البرازيلي موريلو الهدف الوحيد لنوتنغهام فوريست (21).

في المقابل، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى (15) نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند (19) نقطة، ليظل في المركز الثالث بترتيب المسابقة مؤقتا.

وضمن الجولة، تراجع أرسنال في سباق اللقب بعد تعادله مع مضيفه وجاره تشلسي 1-1، بعد تقدّمه عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي (60)، تكبّد أرسنال هدف التعادل الذي سجله البرتغالي بيدرو نيتو (70).

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الثالث بترتيب البريميرليغ، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الرابع المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويأتي هذا التعادل، ليواصل أرسنال ابتعاده عن طريق الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، بعدما سبق أن خسر خارج ملعبه أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد، وتعادل مع ضيفه ليفربول.