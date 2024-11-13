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أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك المدير الفني للنادي الإسباني برشلونة، عن بديل نجم الفريق اللاعب الشاب لامين يامال بعد تعرضه لإصابة قوية،وغيابه عن مباراة فريقه الأخيرة ضد ريال سوسيداد.

فليك يستقر عن بديل لامين يامال

وكشف المدرب الألماني أنه معجب بأداء اللاعب توني فيرنانديز، صاحب ال 16 عام، النشط في مركز صناعة اللعب بقدمه اليسرى.

وقدً ظهر فرنانديز بأداء مميز في مران البارسا مما أثار إعجاب هانز فليك باللاعب صاحب الـ 16 عامًا.

والجدير ذكره أنه حاليًا يعاني من إصابة في الكاحل أخرت عودته حتى ديسمبر إلا أنه بمجرد أن يعود، سيكون البديل المثالي للامين عندما يحتاج إلى الراحة أو عندما يغيب عن الملاعب.