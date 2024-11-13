نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 قبل الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإفريقية عن ترتيب مجموعات منتخباتهم المفضلة ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعات تصفيات تصفيات أمم إفريقيا 2025 قبل مباريات الجولة الخامسة. أبرز مواعيد الجولة الخامسة الأربعاء 13/11 الكاميرون ضد ناميبيا 3:00. الخميس 14/11 الجزائر ضد غينيا الاستوائية 3:00. تونس ضد مدغشقر 6:00. ليبيا ضد رواندا 6:00. الجمعة المغرب ضد الجابون 9:00. ترتيب مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية الأولى 1- تونس 7 نقاط 2- جزر القمر 6 نقاط 3- جامبيا 5 نقاط 4- مدغشقر نقطتين الثانية 1- المغرب 12 نقطة 2- الجابون 7 نقاط 3- افريقيا الوسطى 3 نقاط 4- ليسوتو نقطة الثالثة 1- مصر 12 نقطة 2- بوتسوانا 6 نقاط 3- كاب فيردي 3 نقاط 4- موريتانيا 3 نقاط الخامسة 1- الجزائر 12 نقطة 2- غينيا الاستوائية 7 نقاط 3- توجو نقطتين 4- ليبيريا نقطة الأخيرة 1- بوركينا فاسو 10 نقاط 2- السنغال 10 نقاط 3- بوروندي 3 نقاط 4- مالاوي دون نقاط القنوات الناقلة لمباريات تصفيات إفريقيا تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566. - عمودي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.