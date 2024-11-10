نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. انطلاق مسلسل "نقطة سودة" على MBC مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد أسرة مسلسل “نقطة سودة” لعرض العمل حصريًا عبر شاشة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً بداية من بعد غدً الثلاثاء.

وتبدأ أحداث مُسلسل «نقطة سودة»، حيث تضع «رضوى» وشقيقها «صلاح» خطة شيطانية للانتقام من عائلة «السويفي» وامبراطوريتها، ويحاول عمر السويفي«و»علي السويفي«التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع «عمر» و«رضوي» في حب بعضهما رغم العداوة المشتعلة.

و يُعرض مُسلسل نقطة سودة على MBCمصر يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري الساعة 9:00 مساءً.

تفاصيل مسلسل "نقطة سودة"

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.



أبطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.