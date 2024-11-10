أيمن بهجت قمر ينشر صورة مع منة شلبي من المستشفى

القاهرة - محمد ابراهيم - أشار السيناريست أيمن بهجت قمر إلي تعاون جديد مع منه شلبي من خلال صورة لهما معا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب أيمن بهجت قمر:' الناس تقرا سيناريو.. في مكتب.. في شركه.. لكن في مستشفى ! جديده دي بس كله يهون عشان خاطر منه".

آخر أعمالها فيلم “ الهوى سلطان” من تأليف وإخراج هبة يسري ومن بطولة أحمد داوود

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" نجوم جُدد غير نجوم الجزء الأول، وأبطال الجزء الثاني هم الفنانة منة شلبي، الفنان كريم فهمي، الفنانة أسماء جلال، الفنان كريم قاسم، الفنانة سلمى ابو ضيف، الفنانة مايان السيد، الفنان حسن مالك، والجزء الثاني من فيلم "هيبتا 2" هو من إخراج هادي الباجوري، وسيناريو محمد صادق