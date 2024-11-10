نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم 'وين صرنا' لـ درة بـ دار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة درة التونسية عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام، موعد عرض فيلمها الجديد وين صرنا الذي تدور احداثه فى إطار اجتماعى.

موعد عرض فيلم وين صرنا لـ درة

ومن المقرر عرض فيلم وين صرنا يوم 15 نوفمبر الجارى بدار الاوبرا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 45، فيما سيعرض بسينمات الزمالك، ومركز الثقافة بالتحرير يوم 18 نوفمبر الجارى.

احداث فيلم وين صرنا

وتدور قصة فيلم وين صرنا فى إطار اجتماعى حول امرأة تُدعى نادين، من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

ابطال فيلم وين صرنا لـ درة

يضم فيلم وين صرنا كلا من نيقولا معوض، هند عبد الحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، ونخبةمن الفنانين، والعمل من تأليف هيثم مصطفى الدهان، أحمد مجدي الدهان، وإخراج محمد بركة

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو مسلسل الأجهر، بطولة عمرو سعد، وشارك فيه سيد رجب، ناهد السباعي، عارفة عبدالرسول، نور النبوي، مصطفى أبوسريع، محمود قابيل، خالد زكي، سارة سلامة، أحمد صفوت، محمد جمعة، محمد التاجي وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

أيضًا شاركت فى مسلسل الذنب مع هانى سلامة، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ويقدم بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي.