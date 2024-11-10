نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز: 'من 2004 لم أتقاضى أجري كامل وعمري ما قولت لأ' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام الآن فعاليات ندوة أحمد عز ضمن معرض الشارقة للكتاب الذي تقام فعالياته في دولة الإمارات العربية، وتحدث عز عن مشواره الفني واهتمامه باختيار أعماله.

تصريحات أحمد عز:

وقال عز أنا بكون حريص في اختياري للأعمال التي تقدمها والرصيد اللي هسيبه للمشاهد، وكمان يهتم بشباك التذاكر وده أنا اتعلمته من استاذنا عادل إمام يافرحتي لما أعمل فيلم حلو بس يشوفه 10 ولا 12 شخص.

وأضاف:" أنا من 2004 من أول ما تقدمت بطل للسينما في فيلم ملاكي إسكندرية لم أتقاضى أجري بالكامل وعمرى ما قولت لأ وبعمل ده بحب ويقين في ربنا وفي شغلي".

وفي سياق آخر تصدر فيلم ولاد رزق الجزء الثالث تريند محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة موقع جوجل ومنصة أكس، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة شاهد الرقميه.

وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية المختلفة في مصر والعالم العربي، وتدور أحداثه في إطار اكشن كوميدي حول مجموعة من الإخوة في عين الصيرة يضعهم القدر في العديد من الأزمات ويحاولون التخلص منها

فريق عمل فيلم ولاد رزق 3:

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين امين، أسماء جلال، سيد رجب، محمد لطفي، محمد ممدوح، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

أحمد عز يشيد باستوديوهات الحصن في السعودية:

ويذكر أن تواجد أول أمس الفنان أحمد عز مع عدد من نجوم مصر في السعودية على أثر افتتاح حصن السينمات في موسم الرياض، وتحدث عز عن سعادته بتواجد هذا الحدث في بلد عربية وقريبة من الشعب المصري مثل السعودية.

وعند سؤاله عن المنافسة السينمائية مع زملائه قال:" عايز أقولك على حاجة، الفن مافيهوش تحدي ومفيهوش 1 و2 و3 و4 خالص، الفن هو تكامل واللي يهمنا في الاخر هو إرضاء المشاهد".