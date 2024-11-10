نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم أولاد حريم كريم على watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة Watch it موعد عرض فيلم أولاد حريم بطولة مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم، وذلك من خلال منشور عبر حسابها علي موقع إنستجرام.

موعد عرض فيلم أولاد حريم كريم على watch it

ومن المقرر عرض فيلم أولاد حريم يوم 15 نوفمبر الجارى على منصة Watch it، يناقش الفيلم مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وضم فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وفؤاد محسن، فيما ظهرت خلاله ريهام عبدالغفور ضيف شرف، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

وتدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، وقصة كريم الحسيني صاحب سنتر الكورسات، والذي تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل في قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.

عودة مصطفى قمر للسينما

ويعود مصطفى قمر بفيلم اولاد حريم كريم للسينما بعد غياب 6 سنوات منذ أن قدم فيلم فين قلبي في 2017، واكتفى قمر بالظهور ضيف شرف في السنوات الأخيرة بأكثر من فيلم.

آخر أعمال مصطفى قمر

وكان اخر اعمال مصطفى قمر هي اغنيه صناعة مصرية، والتي طرحها على يوتيوب في أغسطس الماضي، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وجاءت كلمات اغنيه صناعة مصرية كالتالي:

لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي.