السفير مختار عمر يفتتح معرض "العمران وحكمة الحضارة" بجاليري بيكاسو إيست

القاهرة - محمد ابراهيم -

بمناسبة المنتدي الحضري العالمي، بدورته الثانية عشر، الذي انعقد بالقاهرة، في الفترة ما بين 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، افتتح جاليري بيكاسو إيست، معرضه الجديد تحت عنوان "العمران وحكمة الحضارة"، أمس، بحضور السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، والفنان الدكتور إبراهيم غزالة، والعديد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

معرض العمران وحكمة الحضارة

وقال السفير مختار عمر، إن معرض العمران وحكمة الحضارة، يواكب الحدث العالمي للمنتدي الحضري العالمي، الذي انعقد خلال الأيام الماضية، كما ان اللوحات الفنية توجه رسالة الحفاظ علي العمران وتنميته بشكل متحضر، فاللوحات الفنية دائما تقدم رسائل ذات تأثير كبير في المجتمع

تسليط الضوء على العلاقة بين العمران والضمير البشري

يُعد هذا المعرض انعكاسًا للحوارات وجلسات المؤتمر التي تناولت الأسس الحضارية للعمران، ودور مصر التاريخي في تشكيل وعي الحضارة، ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على العلاقة بين العمران والضمير البشري، حيث يشير إلى أن العمران هو ثمرة الضمير الإنساني، وأن فجر العمران في مصر تزامن مع فجر الضمير الحضاري، مما يعكس الدور الريادي لمصر في مسيرة الحضارة الإنسانية، كما يعد هذا المعرض نقطة التقاء بين الفن والعلم، بين الماضي والحاضر، ليقدم رؤية مبدعة لمستقبل الحضارة الإنسانية.



وتعكس اللوحات المشاركة بالمعرض جمالية الفكر والحكمة في تاريخ مصر العريق، ومن بين ابرز اسماء الفنانين المشاركين بالمعرض، الفنانة الراحلة جاذبيه سري، وسيد سعد الدين، وحسن عبدالفتاح، وجرجيس لطفي، احمد شيحا، وعادل ثروت، ابراهيم غزالة، فتحي عفيفي، محمود مرعي، ونجم الدين، مهى وابراهيم، أحمد أسامة.