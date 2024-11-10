أحمد داود ينشر لقطة طريفة من كواليس فيلم "الهوى سلطان"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد داود على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” صورة مرحة تجمعه بالمخرجة هبة يسري، التي ظهرت وهي تحمل سيناريو فيلم "الهوى سلطان" على رأسها، وعلق داود قائلًا: "السلطان أهو.. السلطان أهو.. السلطان أهو"، وذلك بعد الاتهامات التي تعرضت لها المخرجة بسرقة سيناريو الفيلم، مما أثار تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذي رحب بالأسلوب الطريف والمميز للترويج للعمل.

تصدر الإيرادات وإقبال جماهيري كبير

نجح فيلم "الهوى سلطان" في تحقيق إيرادات قوية منذ عرضه في السينمات، حيث تصدر شباك التذاكر بعد 4 أيام فقط من انطلاقه، محققًا إيرادات تقترب من 7 ملايين جنيه. الفيلم الذي يجمع نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تم تأليفه وإخراجه على يد المخرجة هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما بقيادة أحمد فهمي وهاني نجيب.

قصة الفيلم ومشاركة مميزة بين داود ومنة شلبي

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، يتناول العلاقات الإنسانية وقصص الحب بين الأصدقاء بأسلوب لايت، حيث يجسد أحمد داود شخصية مهندس يُدعى علي، ويعد هذا العمل الثاني الذي يجمعه مع منة شلبي بعد نجاحهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

أعمال داود السابقة وتألقه في شباك التذاكر

يأتي نجاح "الهوى سلطان" في سياق نجاحات سابقة لداود، حيث كان فيلمه "يوم 13" قد تصدر شباك التذاكر طوال فترة عرضه، محققًا إيرادات قاربت 35 مليون جنيه مصري، مما عزز مكانة داود كأحد الأسماء البارزة في السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

مشاريع درامية جديدة مع نجوم مميزين

على صعيد الدراما التلفزيونية، انتهى داود من تصوير مسلسله الجديد "كل سنة مرة" تحت إدارة المخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل "زينهم"، شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف، والعمل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإنتاج شركة Yellow Tape.

خطط رمضانية وتحضيرات لمسلسل جديد في 2025

يستعد أحمد داود لتقديم مسلسل مكون من 15 حلقة في موسم رمضان 2025، بالتعاون مع شركة أروما والمتحدة ومنصة Watch It، في خطوة تعكس حرصه على تنويع أعماله وتقديم محتوى مشوق لجمهوره خلال المواسم الرمضانية.

مسلسل "زينهم": أحدث نجاحات داود الدرامية

يعتبر مسلسل "زينهم" أحدث أعمال داود على الشاشة الصغيرة، والذي أخرجه يحيى إسماعيل وكتبه محمد سليمان عبد الملك، وأنتجته شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشارك إلى جانب داود في البطولة كل من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف، ليشكلوا فريق عمل قوي استطاع تحقيق تفاعل كبير لدى المشاهدين.