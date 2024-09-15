الفضائيات العربية يكرم إسماعيل فاروق كأفضل مخرج عن مسلسل "حق عرب" في 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -



كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الجديدة المخرج إسماعيل فاروق وذلك عن مسلسل حق عرب الذي عرض في شهر رمضان الماضي وقام ببطولته النجم احمد العوضي، وعدد كبير من النجوم وهو من انتاج سينرجي.

وجاء تكريم المخرج إسماعيل فاروق كأفضل مخرج دراما في عام ٢٠٢٤ فيما ظهر المخرج إسماعيل فاروق مع زوجته للمرة الأولي بعد الزواج الذي حدث منذ اشهر قليلة ليكون اول ظهور لهما امام الكاميرات والأماكن الفنية.

واهدي المخرج إسماعيل فاروق تكريمه إلى المنتجين الراحلين الأربعة حسام شوقي وفتحي إسماعيل وتامر فتحي ومحمود كمال، كما وجه الشكر إلى كل فريق مسلسل حق عرب مؤكدا ان نجاح العمل كان بفريقه الكبير المتكامل.

يذكر ان مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.