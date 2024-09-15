وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية إلى "روسيا" بلقاء نظيرته الروسية لوضع خطط تنفيذية للتعاون الثنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أنهى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، زيارته الرسمية إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، بعد مشاركته في فعاليات هامة شملت "الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس" و"منتدى سانت بطرسبرج العاشر للثقافات المتحدة".

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا وتوسيع آفاق التعاون بين الدولتين في المجالات الفنية والثقافية.

حضور عرض أوبرا "عايدة" في سانت بطرسبرج



خلال زيارته، حرص وزير الثقافة على حضور عرض أوبرا "عايدة" الذي قُدم على مسرح أوبرا سانت بطرسبرج بالتزامن مع انضمام مصر لمجموعة دول البريكس.

أشاد الوزير بأداء الفنانين الموهوبين والإنتاج الفني المتميز للعرض، معتبرًا أن هذه الأوبرا تُعبر عن التبادل الثقافي والفني بين البلدين، حيث تعكس مدى التقارب الحضاري والفني بين مصر وروسيا.

لقاء مثمر مع وزيرة الثقافة الروسية



ضمن فعاليات الزيارة، عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو لقاءً مثمرًا مع نظيرته الروسية، وتم التركيز خلاله على وضع خطط تنفيذية للتعاون الثقافي بين البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الأوبرا، والباليه، والمتاحف الفنية، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع الرقمنة وتبادل الخبرات الفنية،وتم التأكيد على أهمية التعاون في الحفاظ على التراث الثقافي وتطوير الإبداع الفني في البلدين.

تبادل الهدايا التذكارية وتأكيد عمق العلاقات الثقافية



في ختام اللقاء، تبادل وزيرا الثقافة الهدايا التذكارية التي تعكس ثقافات البلدين، قدم الدكتور أحمد فؤاد هنو هدايا تحمل طابع الحضارة المصرية القديمة، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وروسيا، والتزام البلدين بمواصلة تعزيز هذه الروابط في المستقبل.

مشاركة فعالة في اجتماعات وزراء البريكس



شارك وزير الثقافة المصري بشكل فعال في "الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس"، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دول المجموعة.

ناقش الاجتماع كيفية دعم الحفاظ على التراث الثقافي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المجموعة، وتطوير المشروعات المشتركة التي تدعم الإبداع الفني.

زيارة هامة لتعزيز التعاون الثقافي بين مصر وروسيا



تأتي زيارة وزير الثقافة المصري إلى سانت بطرسبرج ضمن إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثقافية مع روسيا.

تهدف الزيارة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون الفني والثقافي بين البلدين، خاصة في ظل الرغبة المشتركة في تعزيز التبادل الثقافي والفني على مختلف الأصعدة.