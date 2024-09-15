الليلة.. إحياء ذكرى سيد حجاب في الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعالياتها الثقافية والفكرية، تستضيف دار الأوبرا المصرية لقاءً خاصًا بعنوان "ليلة في حب الشاعر الكبير سيد حجاب"، وذلك في إطار مشروع "القاهرة عنواني" الثقافي.

يُعقد اللقاء على المسرح الصغير اليوم الأحد 15 سبتمبر في السابعة مساءً، ضمن سلسلة "أرواح في المدينة" التي تركز على حفظ التراث والإبداع المصري.

مسيرة وإبداعات سيد حجاب



يُقدم اللقاء الكاتب الصحفي محمود التميمي، ويستعرض خلاله مسيرة الشاعر سيد حجاب، أحد أعمدة الشعر العامي في مصر.

كما يسلط الضوء على ذكريات وتفاصيل مؤثرة من حياة الشاعر، وأبرز إبداعاته التي تعاون فيها مع أشهر الملحنين والمطربين في مصر.

فقرة فنية مميزة



يشمل اللقاء فقرة فنية بمشاركة مطربي فرقة الورشة، وعازف العود ماجد سليمان، بالإضافة إلى المطربة ميرفت الجسري، أرملة الشاعر الراحل.

ستُقدم الفقرة باقة من الأعمال التي خلدت سيد حجاب، وتأتي كجزء من الاحتفاء بمسيرته الفنية التي امتدت لعقود.

مشروع "أرواح في المدينة"



تُعد سلسلة "أرواح في المدينة" جزءًا من مشروع "القاهرة عنواني"، الذي انطلق قبل عامين بهدف حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين.

يعمل المشروع بالتعاون مع جهات ثقافية عدة، كان آخرها دار الأوبرا المصرية، ويأتي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

سيد حجاب عملاق الشعر العامي المصري



ولد سيد حجاب في عام 1940 بمحافظة الدقهلية، وهو الشقيق الأكبر للشاعر والمخرج شوقي حجاب. ورث موهبته في الكتابة من والده، واشتهر بكتابة تترات العديد من المسلسلات الدرامية الشهيرة مثل "ليالي الحلمية" و"المال والبنون" و"بوابة الحلواني".

حصل حجاب على عدة جوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012، توفي في يناير 2017، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا.