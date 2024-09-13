انت الأن تتابع خبر برفقة قطة .. عمرو دياب يتصدر الترند وينال اعجاب الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت النجم المصري عمرو دياب، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بسبب احتضانه قطته .

ونالت الصورة التي تداولتها صفحات السوشال ميديا، اعجاب الملايين من محبي الهضبة .

فنيًا، كشف الفنان مصطفى أبو سريع، كواليس أحد المشاهد الكوميدية في مسلسل عمر أفندي، والذي عرض مؤخرًا على منصة "شاهد"، وذلك في لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك"، على راديو "9090".

وتحدث "أبو سريع" عن مشهد الاستعانة بـ أغنية عمرو دياب "ياقمر لو في اتنين منك"، قائلًا: "المشهد مكنش مكتوب وكان اقتراحي إن إزاي دياسطي يحب وهو معندوش تجارب في الحب".

وأضاف: "المشهد مبني على مشهد سابق من فيلم اللمبي، وأنا كنت عايز أنوه عليه وحابب أحمد يتكلم فيه لأنه جاي من زمن لزمن تاني فيه تفاصيل ينفع يستخدمها في الأربعينات".

وتابع: "اقترحت عليه نقول أغنية يا قمر لو في اتنين منك لعمرو دياب، لأن الكلمات مش هتبقى مناسبة لتفكير دياسطي في الزمن ده".