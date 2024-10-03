نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مالك لـ دوت الخليج الفني:' تحمست لـ " مطعم الحبايب "6 لهذه الأسباب.. ومسلسلي المقبل بعيد عن الكوميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أولى حلقات مسلسل “ مطعم الحبايب” للنجم أحمد مالك والفنانة هدي المفتي، والذي قد عرض على منصة “ شاهد”، حيث تدور أحداث المسلسل حول مطعم يمتلكه عدد من الورثة وتحدث بينهما مواقف ومفارقات عديدة في إطار إجتماعي كوميدي.

وفي تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني كشف الفنان أحمد مالك عن تفاصيل دوره في مسلسل " مطعم الحبايب"، مشيرا إلى أن جودة الورق كان سببا في قبوله للدور، فالمسلسل يناقش عالم جديد وهو عالم الطبخ، والشخصية ذاتها تشبه شباب كثيرين لديها أحلام وتواجهها صعوبات لإثبات ذاتها وتحقيق حلمها.

أحمد مالك:' مهنة الطبخ كبيرة وتأخذ سنوات عديدة لإجادتها



وعند سؤاله عما إذا كان قد استعان بـ " شيف" من أجل إتقان بعض الأكلات أجاب أحمد مالك:' بالطبع نعم، استعنت بـ شيف عند بدء التصوير يعمل في مطعم، وذهبت له في مكان عمله، وفوجئت أنه مجال صعب للغاية، لكن احترمته كثيرا وأحببته.

وتابع قائلا:' لا أستطيع القول بأنني أجيد مهنة الطبخ 100% بعد هذا العمل، لأن الطبخ مجال كبير وعميق ويأخذ عدة سنوات في تعليمه، ولكن أستطيع أن أقول أنني تعلمت الأساسيات.

أحمد مالك مع محررة دوت الخليج



تحدث مالك عن كواليس العمل مشيرا إن الكواليس كانت لذيذة للغاية، وجميع فريق العمل كان يتمتع بروح كوميديا عالية.

أحمد مالك:' جيلنا بدأ في الحصول على فرص جيدة وأتمنى أن نكون على قدر المسئولية



وعن استخدامه الكوميديا في شخصيته في المسلسل قال مالك:' حاولت أن تكون الشخصية بها روح كوميدية ولكن أردت الابتعاد عن الاستظراف.

كما علق أحمد مالك على سبب غيابه المتكرر قائلا:' مركز حاليا بشكل أكبر، لأن الجيل حاليا أصبح يأخذ فرص جيدة بشكل أكبر والصناعة بدأت تتسع، وأتمنى أن نكون على قدر هذة المسئولية.

أحمد مالك:' أتمنى أن مسلسلي في 2025 ينال إعجاب الجمهور



كما كشف أحمد مالك عن أعماله المقبلة مؤكدا أنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل " ولعة ومفتاح" مع النجم الشاب طه سوقي وسيكون من نوعية الأعمال الدرامية ولن يميل إلى الكوميديا.

مسلسل " مطعم الحبايب" يضم عددا من النجوم بجانب هدي المفتي وأحمد مالك على رأسهم بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، مجدي بدر وغيرهم.