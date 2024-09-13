تعرف على تفاصيل حفل أنغام في جدة الليلة



القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الفنانة أنغام إجراء بروفات لها برفقة فرقتها قبل انطلاق حفلها مساء الجمعة في جدة، وتقدم فيه أغانيها الجديدة لأول مرة أمام الجمهور، والاحتفال بنجاحها.

ويعرض حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة MBC MASR ومنصة شاهد، وكشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام المرتقب في السعودية، عن بيع تذاكره كاملة بعد ساعات من طرحها إلكترونيا.

أنغام تتصدر الترند في هو انت مين

وتمكنت الفنانة أنغام من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأعلى مشاهدة يوتيوب، من خلال أغنيتها “هو انت مين".

آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر آخر أعمال أنغام ألبوم "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية، وحاز الألبوم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.