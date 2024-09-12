نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزو تتألق بإطلالة جديدة بعد خسارتها الملحوظة للوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الفنانة ويزو مؤخرًا صورة جديدة على حسابها الرسمي في إنستجرام، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها المميزة التي أبرزت رشاقتها وخسارتها الكبيرة في الوزن.

فستان أبيض وإكسسوارات متألقة

في الصورة، ظهرت ويزو بفستان أبيض من قماش الدانتيل، مزين بـ "اكستنشن" وتاج فخم مع بعض الإكسسوارات اللامعة.

أضافت لمسة جمالية باستخدام أحمر الشفاه الأحمر وتركت خصلات شعرها تتدلى على ظهرها بشكل أنيق.

تعليقات إيجابية على إنستجرام

أثارت الصورة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بخسارتها الملحوظة في الوزن، مع تعليقات مثل: "خسيتي يا ويزو، إيه الرشاقة دي…".

ويزو

نجاح فيلم "ويزو سكول" على نتفلكيس

في سياق آخر، حقق فيلم "ويزو سكول" نجاحًا ملحوظًا بعد عرضه على منصة نتفلكيس، حيث دخل ضمن قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة، واحتل المركز الثالث من أصل عشرة في مصر. الفيلم، الذي يشاركها البطولة فيه سامى مغاورى وإسراء عبد الفتاح، من تأليف مصطفى السبكي وإخراج هاني رجب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الشباب يواجهون العديد من الأزمات.

يُذكر أن الفيلم تم تصويره منذ عدة سنوات ولم يُعرض في دور السينما المصرية، بل اقتصر عرضه على عدد من سينمات دول الخليج فقط.