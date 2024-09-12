نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة المنيا تواصل مشاهدات نوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة المنيا مناقشة أربعة عروض مسرحية، ضمن فعاليات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة. تأتي هذه الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض الأول: "المحروسة"

جاء العرض الأول بعنوان "المحروسة"، من تأليف كيرلس صابر وإخراج مينا إسحاق. يستعرض العرض العديد من الأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد على مر العصور، ليؤكد فكرة أنه رغم الأزمات، يوجد دائمًا بصيص من الأمل.

العرض الثاني: "الجرن"

العرض الثاني بعنوان "الجرن"، تأليف چورج شحادة وإخراج محمد عبد العظيم. يتناول قصة رجل يقرر العودة إلى بلدته بعد غياب دام 20 عامًا، لكنه يتوفى فور وصوله، تاركًا وراءه ثروة كبيرة ورسالة تثير أزمة بين أهالي البلدة.

العرض الثالث: "اللوحة الأخيرة"

العرض الثالث هو "اللوحة الأخيرة"، من إعداد وإخراج عبد الله مصطفى.

تدور أحداثه حول فنان يمر بظروف عصيبة، ويرسم لوحة لفتاة لا وجود لها إلا في مخيلته، مما يقود إلى تطورات درامية.

العرض الرابع: "جداريات العرافة المدفونة"

اختتمت الفعاليات بعرض "جداريات العرافة المدفونة"، تأليف إسلام محمد وإخراج محمود الشوكي.

يناقش العرض مجموعة من القيم النبيلة في مصر القديمة، من خلال استكشاف بعض الجداريات والبرديات التي تكشف أسرار حياة المصري القديم.

استعدادات الموسم الجديد لنوادي المسرح

تأتي هذه الفعاليات استعدادًا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح، بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وإدارة النوادي بإشراف المخرج محمد الطايع، وضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

مناقشات حول العروض

شهدت المناقشات حول عناصر العروض وكيفية توظيفها بما يتناسب مع العمل المسرحي، بحضور رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، ولجنة المشاهدات المكونة من المخرجين خالد أبو ضيف، وأسامة عبد الرؤوف، والفنان محمد خالد.