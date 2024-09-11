نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة ونورين أبو سعدة يتصدران التريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مطرب المهرجانات أحمد بحر "كزبرة" والمطربة نورين أبو سعدة قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرحهما أغنية "رزمة".

ونشر كزبرة فيديو كليب أغنية "رزمة "عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ،أول أمس، وتخطت الأغنية حاجز الـ 150 ألف مشاهدة، لذلك احتلت المركز الرابع في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

أغنية رزمة

ومن ضمن كلمات الأغنية:



عيني عليكي وانت عاملة مش شايفاني

عيني عليكي رايحة جاية مجنناني

عيني عليكي ياللي ديما شاغلة بالي

ثقتك بنفسك هي دي اللي عجباني

انتي عارفة بقي لو تيجي

اها

أنتي رزمة

اللا لالا

وانا رزمة

اللا لالا

انتي فلة

اللا لالا

وانا فلة

أنت مانجا





آخر أعمال كزبرة

ويذكر أن آخر اعمال كزبرة الفنية، هو مشاركته في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "كوبرا"

وشارك في بطولة مسسلسل "كوبرا" بجانب الفنان محمد إمام، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: مجدي كامل، محمد ثروت، هشام إسماعيل، منه فضالي، دنيا ماهر،، كزبرة، محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.