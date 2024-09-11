قصور الثقافة تختتم فعاليات مهرجان "أهالينا" الصيفي بقرية قلوصنا

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أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شهدت قرية قلوصنا فعاليات ختام مهرجان "أهالينا" الصيفية، الفعالية التي نظمها مركز شباب القرية بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، حضرها عدد من الشخصيات العامة، منهم النائب توحيد عامر، وضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إلى جانب حضور كبير من الأهالي والمثقفين.

أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي الثقافي



بدأ الحفل بتفقد الحضور للورش الفنية والحرفية، حيث عبر ضياء مكاوي عن سعادته بالفعالية وأشاد بدور الهيئة في نشر الوعي الثقافي، خاصة في مناطق الصعيد. كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "المواطنة والانتماء للوطن"، قدم خلالها الأديب د. شعبان عبد الحكيم قصيدة "أغنية الوطن"، مؤكدًا على أهمية تربية الأجيال الجديدة على احترام الآخر.

اكتشاف مواهب جديدة وفعاليات فنية



تم تنظيم فقرات لاكتشاف مواهب محلية في مجالات الإلقاء الشعري والغناء والإنشاد الديني، وتوافد الرواد على معرض الكتاب الذي عرض إصدارات جديدة بأسعار مخفضة. اختتمت الفعاليات بعروض استعراضية من فرقة ملوي للفنون الشعبية، تلتها تكريمات للأطفال الموهوبين وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب قلوصنا.

استمرار الفعاليات في قرى أخرى



تستمر فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي" خلال شهر سبتمبر بقرية بني عبيد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد النجاح الذي حققه في قرية أبو حسيبة بمركز مطاي.

لقاء أدبي لاستشراف المستقبل



على هامش الفعالية، نظم نادي أدب المنيا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة لقاء بعنوان "الوعي الثقافي واستشراف المستقبل". تناول اللقاء دور الأدب والفن في تشكيل رؤية مستقبلية للمجتمع، وأهمية قصور الثقافة في بناء الذات والوعي.

ختام شعري مميز



شهدت الفعالية الختامية إلقاء عدد من القصائد الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء المنيا مثل أحمد الفيومي وعلي محيي.