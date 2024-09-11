خلال أيام.. شيرين تطرح أغنية "عودتني الدنيا" بتوقيع أحمد المالكي وتامر عاشور

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة من ألبومها الجديد والأغنية تحمل اسم "عودتني الدنيا" وتعد هذه هي الأغنية السابعة من الألبوم ومن المتوقع أنها تحقق نجاحًا كبيرًا مثل جميع أغنيات الألبوم التي طرحت.

وقد سُرب مقطع من أغنية "عودتني الدنيا" للفنانة شيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما جعل الجمهور يزيد حماسه وترقبه لطرح الأغنية هذه، وعلق الجمهور على المقطع المُسرب من الأغنية كالآتي:-

(ايه الأغنية التحفة دي، شيرين نزلي الأغنية دلوقتي، شكلنا داخلين على تحفة فنية جديدة من شيرين، ايه الصوت التحفة ده، الكلمات معبرة أوي...) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

والجدير بالذكر أن أغنية "عودتني الدنيا" لـ شيرين عبد الوهاب من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع النابلسي.

ومن المقرر أن تطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كلمات أغنية "عودتني الدنيا" لـ شيرين

عودتني الدنيا أخسر

وأني لما أحب حاجه أوام تسبني

أي لحظة فرح تقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

حلمي راح كالعادة مني

قلت أحب الحزن يمكن

برضو زيك هيفارقني

بس دي الحاجه الوحيدة

اللي دائمًا بتلاحقني

شيرين عبد الوهاب تتجاهل أزمتها مع روتانا وتطرح "قالك نسيني"

تتحدى الفنانة شيرين عبد الوهاب، شركة روتانا والتي مازالت قائمة حتى اليوم، حيث طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية “قالك نسيني”، بعدما حذفت شركة «روتانا»، جميع أغانيها، بعد ما قررت الفنانة طرحها على موقع «وي ترانسفير»، حتى يتمكن جمهورها من تحميلها.

كانت شيرين عبدالوهاب قررت طرح أغانيها على «وي ترانسفير»، بعد أن قامت شركة الإنتاج «روتانا» بحذف أغانيها التي طرحتها مؤخرًا وهي «اللي يقابل حبيبي»، و«هنحتفل»، و«بتمنى أنساك»، و«ما زال على البال»، و«عسل حياتي»

أغنيات ألبوم شيرين الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خمس أغنيات مؤخرًا من ألبومها الجديد وهم (بتمني أنساك، مازال على البال، هنحتفل، اللي يقابل حبيبي، عسل حياتي) وآخرهم أغنية "قالك نسيني" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

كلمات أغنية "قالك نسيني" لـ شيرين

قال ونسي اللي بينا ‏قال لأولاد الحلال قال لأصحاب مابينا»‏

«إن الموضوع نِسيه..ده خلاص راحت عليه‏ حايمثل والا ايه.. وِسعت مِنهُ سِنه»

«‏عايزني أغير عليه عايزني انتبه لهُ‏ عايزني اهتم بيه يجي على مهلهُ»

«‏واخد الموضوع هِزار.. وده جوه منه نار ده في حالة انهيار.. وأنا بأتجاهله»

«‏بيقول في بعُدى إيه.. عيدوا تانى ياللا‏ده كلام ب أضحك عليه.. ف اليوم ألف مرة‏ لاء كان دمه خفيف واللهِ كان ظريف ‏قضىّ لهُ معايا صيف ماعلينا ياللا».

‏«قالك نسينى نسينى نسينى قال‏قالك نسينى نسينى لا ده خيال»