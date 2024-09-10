نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل علي الحجار 100 سنة غنا في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم علي الحجار، لإحياء حفل جماهيري يوم الجمعة المقبل 13 سبتمبر، بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان 100 عام من الغناء، بمشاركة أوبريت لتكريم الموسيقار بليغ حمدي، وضيوف الشرف هم الفنان محمد محيي والفنان وائل الفشني بقيادة المايسترو أحمد فرج.



وعلى صعيد آخر، طرحت الجهة المنظمة لحفل علي الحجار بدار الأوبرا المصرية، شروط دخول الحفل، حيث جاءت كالتالي:فتح الأبواب قبل ساعة من الحفل، يرجى عند الدخول إلى المسرح الكبير الالتزام بالزي الرسمي المناسب لدار الأوبرا المصرية، يمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات ويمنع التصوير.

ضرورة ارتداء البدلة الكاملة الجاكيت كرأفته، لا يجوز الجلوس إلا على المقعد الذي تم حجزه وتم استلام تذكرته

بينما جاءت أسعار تذاكر الحفل كما يلي:

الفئة الأولي 760 جنيهًا، والفئة الثانية 1010 جنيهًا، والفئة الثالثة 1510 جنيهًا، والفئة الرابعة 1710جنيهات.

مشروع 100 سنة غنا



يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.