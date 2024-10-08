نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبات حلوان تبدأ دورات حقوق الملكية الفكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بجامعة حلوان بدأت كلية الحاسبات تنفيذ الخطة التدريبية لبرنامج حقوق الملكية الفكرية تحت رعاية أ.د/ السيد قنديل رئيس الجامعة وأ.د/ عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د/ حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د / اسامه امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وأ.د / ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وا.د. منال عبدالقادر وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.

نظم المعهد القومي للملكية الفكرية ووحدة الملكية الفكرية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج تدريب فى الملكية الفكرية لجميع طلاب الكلية للعام الدراسي 2024-2025. وتهتم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان بتقديم تعليم وبحث جيد لخلق كوادر ذات قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجالات المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار وتوفير البرامج الدراسية المناسبة لبناء القدرات وتقدم استشارات وحلولا تقنية مساهمة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووفقًا لإستراتيجية ورؤية الدولة المصرية تسعى الكلية لأن تكون هي المصدر الأفضل محليا وإقليميا للتعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار.

وأكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان فى محاضرته للطلاب على أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات والدور الاقتصادى الذى لعبته صناعة البرمجيات في الهند. وان توجه الدولة المصرية للرقمنة يعطى إشارة البدء لانتاج برمجيات بعقول مصرية نابهة واستحداث نظم للامن السيبراني للحفاظ على ثروة مصر المعلوماتية وحفظ وصيانة تلك الحقوق، لا سيما مع ظهور الجهاز المصري للملكية الفكرية فى مصر كانجاز غير مسبوق واول نتاج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

و صرح أ.د / أسامه إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأن الكلية تولي اهتماما بالغا بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافة الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية في المستقبل القريب.

وأفادت الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن الطلاب أبدوا تجاوبا كبيرا في التدريب، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجة الطفرة غير المسبوقة في معالجة البيانات الضخمة.