نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن للعمال بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف الغربية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري، بحضور أكثر من ( 300 ) عامل مسجد من مديرية أوقاف الغربية، بحضور الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية، والشيخ عبد المهيمن السيد وكيل المديرية، والشيخ عبد العال خليف مدير إدارة أوقاف المحلة ثاني، والدكتور محمود طايل مدير إدارة أوقاف المحلة أول، والشيخ السيد السعيد الغباري مدير إدارة أوقاف سمنود، وعدد من السادة المفتشين بالإدارات الفرعية.

وفي بداية اللقاء وجه الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية الشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على حسن رعايته لبيوت الله (عز وجل) والاهتمام بجميع العاملين بها.

مؤكدا أن العمل في خدمة بيوت الله (سبحانه وتعالى) من أشرف المهن التي أكرمنا الله بها، وأنها رسالة وليست وظيفة، وعلينا أن يستشعر إكرام الله عز وجل لنا بها، فمن أدرك أنها رسالة سيختلف تعامله مع الجمهور عن الذي يتخذها وظيفة، مؤكدًا على وجوب معاملة ضيوف الرحمن معاملة لائقة، فهم ضيوف الرحمن جل وعلا.

مشدِّدًا على الحفاظ على عمارة بيوت الله (عز وجل)، والالتزام والانضباط الإداري لعمال بيوت الله (عز وجل)، مع الحفاظ على السمت الحسن وثقافة الابتسامة والمعاملة الطيبة الكريمة مع رواد المساجد، ومرافقة القيم والآداب والأخلاق في سائر تصرفات عمال بيوت الله (عز وجل) مع رواد المساجد بمراحلهم العمرية المختلفة وبطبقاتهم المتنوعة ؛ مما ينعكس على المسجد ودور العبادة بالروحانية والسكينة.

مؤكدًا على ضرورة التزام العاملين بالهيئة الحسنة ظاهرًا ( الثياب) وباطنا (من حيث السكينة والحكمة للحفاظ على قدسية المسجد.

وفي ختام اللقاء أوصى جميع الحاضرين من عمال المساجد بالرفق بالناس وتجنب المشقة عليهم، فالعامل مؤتمن على المسجد، وعلى رواده، وهو صاحب رسالة في غاية الأهمية.