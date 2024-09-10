نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر حمدي يعلن عن تعاونه مع محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموزع نادر حمدي عن تعاونه مع النجم محمد رمضان، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة له برفقته من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"SooN"



تعليقات الجمهور على منشور نادر حمدي

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال نادر حمدي



يذكر أن آخر أعمال نادر حمدي أغنية "كداب "لسميرة سعيد وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وهى من توزيع نادر حمدى.



آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.