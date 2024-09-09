نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية وزير الثقافة.. اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32 تواصل أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية واصلت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، والذي يقام في الفترة من 11 حتى 24 أكتوبر، ويديره الدكتور خالد داغر أعمالها التحضيرية أمس الأحد ٨ سبتمبر بحضور أعضاءها "الموسيقار صلاح الشرنوبي، الفنانة نادية مصطفى، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، البروفيسور عصام الملاح أستاذ متفرغ في علم موسيقى الشعوب بجامعة ميونيخ"،كما حضر الإجتماع كلًا من المايسترو الدكتور محمد الموجي، مايسترو أحمد، المايسترو عامر، الدكتور عماد حسب الله رئيس الإدارة المركزية للإنتاج، أماني سعيد رئيس الإدارة المركزية للنوت والموسيقى الشرقية، أحمد توفيق مدير عام الإنتاج، سلوي عاطف منسق حفلات، محمد ظريف أمين اللجنة، وذلك فى إطار مناقشة وإعداد البرنامج الفنى للمهرجان، لتحديد أبرز ملامح فعالياته.

خالد داغر

وفي هذا السياق، صرح خالد داغر، بأن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تقديم عروض فنية مميزة تعكس التراث الموسيقى العربى وتلبى تطلعات الجمهور.

مؤتمر صحفي

ومن الجدير بالذكر أنه يُجرى حاليًا الإعداد لعقد مؤتمر صحفي للكشف تفاصيل المهرجان، بحضور ممثلي الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية والشبكات الإذاعية.