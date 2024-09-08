علي الطيب لـ'دوت الخليج الفني': رامز في "مفترق طرق" متصالح مع ذاته.. وهناك طمع شرعي للممثل" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحمست لشخصية رامز في مفترق طرق لأنها لا تسير على وتيرة واحدة

التمثيل مع هند صبري كان من أهداف حياتي

اتمنى مناقشة الجزء الخفي من المجال الرياضي

أواصل كتابة عمل درامي عن حصار مدينة السويس

هناك طمع شرعي لدى الممثل

برنامج ضحكني شكرّا مكنش مفهوم لبعض الناس ولو هناك جزء ثاني لا بد أن يكون أقوى

انتظر عرض مسلسل "220 يوم "، بقدم فيه دور جديد ومختلف

دائما ما ينجح الفنان علي الطيب في ترك لمساته الخاصة على أي دور يقوم بتقديمه، ومن أبرز تلك الأدوار مؤخرًا شخصية "رامز" في مسلسل مفترق طرق الذي حقق بها نجاح كبير وشهدت إشادات واسعة من الجمهور.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان علي الطيب ليكشف عن سبب حماسه لتقديم هذه الشخصية وأعماله الفترة القادمة



وإليكم نص الحوار:



ما الذي حمسك لهذه التجربة ؟



سبب حماسي أن هذه المرة الأولى التي يُعرض علي بها دور محامي ودور لم يسير على وتيرة واحدة وبه كذا تغير داخل الأحداث وفكرة التمثيل مع الأستاذة هند صبري وإياد نصار وهدى المفتي وچومانا مراد ومعظم فريق العمل كانت المرة الأولى لي للعمل معهم وكنت مستمتع جدًا.

شخصية رامز شخصية انتهازية..فكيف تم الإستعداد لها ؟



بستعد لأي شخصية بقدمها عن طريق المذاكرة لها جيدًا، وأحاول العثور على عدة مراجع وممكن أخذ شئ من كل مرجع، لأن في النهاية الممثل عبارة عن خبرات حياتيه من مقابلاته لأشخاص أو تعرضه لمواقف في حياته، وشخصية رامز كان لا بد الاستعداد لها من جهة مبادئه ومتى سيتم تجزأة هذه المبادئ، وفكرة أن الجزء المادي لديه هو الغالب على أي شئ وهذا ما ظهر للناس وفي ذات الوقت شعر بالخطأ واعترف بذلك، لم يتمدى به، فكان متصالح مع ذاته ولم يفرق معه الماديات في النهاية، فهو ليس مخطأ طوال الوقت.



حدثنا عن تجربة العمل مع هند صبري ؟

كانت تجربة ممتعة جدًا، وكنت اتمنى العمل مع هند صبري والحمد لله حدث ذلك، فكان من أهداف حياتي أن أمثل مع منى ذكي ونيللي كريم وهند صبري ومنة شلبي فهم أيقونات وتعلمت منهم كثيرًا، فكنت مستمتع بالتمثيل معهم وتعلمت من خبرتهم الكبيرة.



لو ستقوم بمناقشة قضية في عمل درامي فماذا ستكون ؟





يوجد عدة قضايا، على سبيل المثال الجزء الخفي في العالم وتحديدًا المجال الرياضي لأن هذا الجزء الخفي سبب مشاكل كتيرة وبتظهر متأخر، لدي قصة وإن شاء الله تتناقش من أجل أن يكون لدينا أبطال مثل محمد صلاح في كل لعبة لأنه رفع سقف طموحاتنا وجعل الشباب طول الوقت لديهم دافع لتحقيق إنجازات، وأيضًا هناك قضية أخرى حصار مدينة السويس في شكل عمل درامي وبالفعل أقوم بكتابته منذ فترة وإن شاء الله يظهر للنور قريبًا لأنه مسلسل مهم وأحداثه تاريخية وبها إنجازات وبطولات كبيرة جدًا.

من مِنْ الممثلين تود العمل معه؟



الحمد لله هناك جزء من حلمي تحقق حتى إذا كان بنسب بسيطة في مشاهد أو أدوار صغيرة ولكن بالنسبة لي المشهد معهم قيم ويتم وضعه بالـ cv، وكنت اتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأحمد حلمي وماجد الكدواني وهذا تحقق الحمد لله، ولكن من النجوم الذي اتمنى العمل معهم أحمد السقا والزعيم عادل إمام كانت من أمنيات حياتي التمثيل معه، وهناك نجوم أود تكرار تجربة التمثيل معهم مرة أخرى مثل محمد ممدوح وأحمد مكي وكريم عبد العزيز وأمينة خليل ونيللي كريم،ومنى زكي اتمنى يكون لي دور أمامها أكبر من تحت الوصايا لأني كنت مستمتع جدًا وانا أشاهدها وهى تقوم بالتمثيل، فهناك نجوم فكرة العمل معهم يكسب الشخص خبرة ويكون هناك طمع شرعي لدى الممثل عند استمتاعه بالعمل مع ممثلين نجوم فيحب أن لا تنتهي هذه التجربة أبدًا.

من علوم إدارية للفن والتمثيل..فهل كان حلمك التمثيل من البداية ؟



لم تكن مؤقتة لكنه كان البديل لأن مجموعي حين ذاك لم يسمح لي بدخول إعلام أو آداب مسرح، فلم يوجد أمامي سوى علوم إدارية، وأوقات كتيرة كنت أترك الجامعة للذهاب إلى محاضرات وبروفات مسرحية في آداب، وهذا كان شغفي من البداية وحلمي والحمد لله أن بعد اجتهادي وصلت لإنجاز معين وأكيد لدي طمع أن أحقق المزيد وأقدم أعمال جديدة تنال إعجاب الجمهور لأن سعادة الفنان تكمن في تقديم أعمال فنية تنال إعجاب الجمهور ويكون عند حسن ظنهم، وأي نجاح يكون خلفه نجاح تكون مسؤلية أكبر، ويارب أكون قد المسؤلية دي وعند حسن ظنكم.

بعد نجاح ضحكني شكرا عام 2010..فهل تفكر في عمل جزء ثاني منه أو تكرار تجربة التقديم ؟

ضحكني شكرّا كان مختلف وقت ظهوره للناس، ويمكن لم يكون مفهوم من قبل بعض الناس لكن كان هناك حالة سعادة بحالة البرنامج، وأنا خبرتي حين ذاك ليست مثل الآن، وكان لدي نقاط ضغف ونقاط قوة وهو السبب الذي جعلني أطور من ذاتي، واتنمى أقدم شئ يريده الجمهور لأن هناك تساؤلات حول عودتي لفكرة " stand up comedy"، لكن وعد إن شاء الله إذا قمت بتقديم جزء ثاني أو حفلات "stand up comedy" لا بد أن تكون عند ظن الجميع وتكون أقوى من ما تم تقديمه من قبل.



هل يوجد عمل جديد الفترة المقبلة؟



إن شاء الله انتظر عرض مسلسل "220 يوم "، بقدم فيه دور جديد ومختلف ، وهو من إخراج كريم العدل، وسيناريو وحوار محمود زهران بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، ميرا دياب، عايدة رياض، حنان سليمان وإنتاج شركة الصباح، وهو مسلسل 15 حلقة وسيتم عرضه على منصة شاهد.