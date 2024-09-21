انت الأن تتابع خبر دكتور ابن حلال قالي عليها.. مشروب سحري يساعد في نسف الكرش والدهون بسرعة وبدون تعب | لم تصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء خطوة الرجيم واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، دائما ما تكون خطوة صعبة على الكثير من الأشخاص الراغبين فى النزول فى الون والتخلص من الكرش، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، مشروب متوفر في كل بيت له قدرة خارقة على التخلص من الكرش إلى جانب فوائده الجبارة الأخرى التي نستعرضها لكم.

مشروب الكمون

المشروب هو ماء الكمون الساخن، المتوفر عندك، فقد نشرت مجلة “Annals of Family Medicine” و”National Institutes of Health” أبحاث تؤكد مدى قدرة هذا المشروب على نسف الدهون مشيرة أنه اقوى من الشاي الأخضر فى النزول فى الوزن بمراحل، ويرجع ذلك أيضا إلى مكوناته حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، الداعمة للجهاز المناعي والهضمي.

وأشارت الدكتورة تيريسا بيست، الخبيرة في التغذية، ان تحضير المشروب لا يتطلب مجهود، فهو فقط عبارة عن ماء يغلى فيه بذور الكمون المجففة، وقد أكدت الدراسات أن تناول هذا المشروب يرفع معدل الأيض، وبالتالي يزيد من فرصة حرق السعرات الحرارية وتساعد على التخلص من الكرش وتراجع كبير في مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية.

طريقة تحضير مشروب الكمون