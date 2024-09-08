أول تعليق من أحمد سعد على صورة طفلته داخل كبينة طائرة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه عبر استوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور له من داخل كبينة إحدى الطائرات برفقة ابنته الرضيعة من زوجته الأخيرة.

اول تعليق من أحمد سعد على صورة «طفلته» داخل كبينة طائرة

وظهر احمد في الصورة برفقة ابنته الرضيعة من زوجته الأخيرة علياء بسيوني، وأرفق الصورة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم «بنت ناس»، وعلق: «تضحكلي الدنيا في ضحكتها.. حبيبة قلبي ربنا يحفظك» هنا.

احدث اعمال أحمد سعد

ومن ناحية اخري، تعتبر احدث اعمال احمد سعد هي أغنية بنت الناس، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتتضمن كلماتها الآتي: «تضحكلي الدنيا في ضحكتها، ويسرقني الوقت في قعدتها، دي بتاخد العقل بحلاوتها، انا مقابلتش اجمل منها، تتدلع تختار على ذوقها، وبسيبها على راحتها بشوقها، عيني بتحسدها علي هدوئها، أنا مببطلش كلام عنها، دي بنت ناس، وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس، هينعكس علي مرايتها، بجمالها يشهد كل الناس، وعيون جميلة مليانه احساس، مبشوفش حد في رقتها».

آخر أعمال أحمد سعد

وتعد آخر أعمال أحمد سعد طرحه أغنية هتجنن بالتعاون مع النجمة مي عمر خلال استضافتها في برنامج بيت السعد، الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان حمني، وماستر أمير محروس، وجاءت كلمات الأغنية على النحو الآتي: هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه، وراني إلى مشفتوش، قولني إلى مقولتوش، يعاندني وما اعندهوش، هو بيعمل كده ليه، بيحب إلى محبوش، دوقني إلى مدقتوش، يتعبني ومتعبتوش، هو اتجنن كده ليه، تحاسبني وماحسبهاش، وتسبني ومبسبهاش، خلتني مبفهمهاش، انا نفسي افهم متغيره ليه، تنساني ومنستهاش، تخاصمني وماخصمهاش، انا كده مبكلمهاش، مبتسمعنيش هتكلم ليه، يا حبيبي ما تهدي عليها، ما تطبطب حبه عليها، اديها جرعة حنيه، تديلك هي عنيها، يا حبيبتي ما تهدي عليه، وافهمي زعلان من ايه، اديله حبه ميداديه، هيشيلك جوه عنيه، يظلمني ومظلمتوش، يقلقني ومقلقتوش، يجرحني وميهموش، جاب الجبروت ده منين، يضايقني وماضيقتوش، يشتكي وانا ملمستوش