نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تنشر كواليس "غموض" وتواصل نجاح مسيرتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت الفنانة وفاء عامر بمشاركة صورة من كواليس مسلسلها الجديد، والتي تحمل اسم "غموض"، والذى ظهرت فيها برفقة وليد سامي والهام عبد البديع وندى بهجت ومني فاروق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

مما أثار حماس جمهورها. تُظهر الصور والفيديوهات الأجواء الإبداعية وراء الكواليس، حيث تعمل بجد لتقديم عمل مميز.

وفاء عامر تواصل نجاحها وتألقها في عالم الفن

تستمر الفنانة وفاء عامر في تحقيق النجاحات في مسيرتها الفنية المتميزة، حيث أثبتت قدرتها على تقديم أدوار متنوعة تجمع بين التحدي والإبداع. بعد مشاركتها في عدة أعمال درامية ناجحة، تلقت إشادات واسعة من النقاد والجمهور على أدائها القوي.

وفاء تعكس من خلال اختيارها للأدوار حرصها على تقديم محتوى فني هادف، مما يجعلها واحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية. مع تزايد مشاريعها المقبلة، تواصل وفاء عامر كتابة فصل جديد من تاريخها الفني المشرق.

أبطال مسلسل الغموض



مسلسل الغموض، يشارك في بطولته إلهام عبد البديع، نهال عنبر، وفاء عامر، إيساف، رنا سماحة، شاكر، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج حسام سلامة، وتأليف فتحي الجندي، وإنتاج وليد سامي، مدير التصوير محمد شفيق،

