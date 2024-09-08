نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تحصد جائزة الدير جيست عن ألبومها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت النجمة لطيفة جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها في حفل توزيع الجوائز الدير جيست،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت لطيفة وهي ترتدي فستان أسود مطرز بالسيلفر، ووضعت ماكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “لطيفة” على الصور قائلة:"شكرا لجمهوري الحبيب التصويت لالبومي مفيش ممنوع وعلى التكريم".

آخر أعمال النجمة لطيفة

الجدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" يتضمن 10 أغاني متنوعة، صورتهم لطيفة بالكامل بطريقة الفيديو كليب، منهم 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.

نبذة عن النجمة لطيفة

ولدت في تونس بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة لأب عسكري حارب في المغرب العربي وأم لا تعرف القراءة والكتابة. وهناك في مدرسة الأخوة تلقت تعليمها حتى المرحلة الثانوية، ثم تابعت دراستها في القاهرة حيث نالت من أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلومة بدرجة امتياز مضاعف.

حياتها الفنية

في عام 1978 شاركت في تونس ضمن برنامج «نادي المواهب».

اللقاء مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حينما كانت طالبة مبديًا اعجابه الشديد بها وقال لها وقتها جملته الشهيرة (بخري صوتك).

كانت من أوائل الفنانين العرب الذين صوروا أغنياتهم على طريقة السينما كليب وأيضًا بكاميرا المخرج الكبير عاطف سالم.

لها تجربة سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت ح نصور في عام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين

قدمت تجربة الأغنية الفرنسية مع شركة يونيفرسال العالمية وحقق الألبوم نجاحات كبيرة بأوروبا والعالم.

رسالة تهئنة من الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة فوزها بجائزة مهرجان الموسيقى العالمية.

مشاركة الفنان ريكي مارتن في مؤتمر أطفال العرب في الأردن عام 2004.

عام 2005 بطلة لمسرحية غنائية حكم الرعيان من تأليف منصور الرحباني.

أسست لطيفة عام 2005 مؤسسة لطيفة الخيرية لتكون أول مؤسسة خيرية لفنانة عربية[بحاجة لمصدر]، تخصص لدعم أعمال الخير بالوطن العربي.

وفي عام 2007 ظهرت بشخصيتها الحقيقية في الحلقة السابعة من مسلسل لحظات حرجة الذي حقق نجاحا كبيرا.

تعاونت مع الفنان زياد الرحباني من خلال البوم معلومات أكيدة 2007 توزيع روتانا

حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية من المهرجان العربي للتلفزيون بعام 1994، وقد أنتجت لها العديد من الشركات منها لارين، لاتيسول، روتانا، فنون الجزيرة، عالم الفن، إي أم آي، وارنر برذرز، عالم الفن ويونيفيرسال