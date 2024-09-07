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سيرين عبد النور: «مسلسل إلا الطلاق هيكسر الدنيا».. فيديو

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سيرين عبد النور تفاصيل دورها في مسلسل "إلا الطلاق"، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «مسلسل إلا الطلاق هيكسر الدنيا».

تصريحات سيرين عبد النور 

 

وتابعت: أبارك لإياد نصار ودينا الشربيني زملائي اللي بحبهم كتير، ومسلسل «النسيان» من 15 حلقة يتحدث عن دراما مختلفة وصعبة.

يوسف رأفت

 

من ناحيته، قال الفنان يوسف رأفت: دوري بمسلسل إلا الطلاق هو شخص مبدأه في الحياة أنه معندوش مبدأ أصلا، ويعاني من صراعات نفسية طول الوقت.

 

واستكمل قائلًا: الدور أظهر أنه شخص عاطفي داخليا ولكن صراعاته مش واضحة للناس.  

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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