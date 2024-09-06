شيرين عبد الوهاب :بشكر كل القائمين على دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم -

حصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على جائزة أفضل صوت في حفل توزيع جوائز دير جيست بدورته الـ 21 المقامة حاليًا.

وأرسلت شيرين عبد الوهاب، رسالة صوتية للقائمين على حفل دير جيست، قالت خلالها: بشكر كل القائمين على دير جيست، ألف شكر بجد التكريم فرق معايا معنويًا ونفسيًا، وعايزة أشكر كل الفنانين اللي بيتكرموا النهاردة، وإن شاء الله دايمًا أعمال مثمرة وناجحة.



حفل توزيع جوائز دير جيست 2024

وشهد حفل توزيع جوائز دير جيست 2024، تكريم عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم: الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد عز، ليلى علوي، صلاح عبد الله، روجينا، أحمد زاهر، سوسن بدر وغيرهم من النجوم.



شيرين عبد الوهاب تطلق تحدي الرقص



وعلى صعيد آخر ، أطلقت شيرين عبد الوهاب تحدي رقصة جديدة، بعد نجاح أغنية قالك نسيني، والتي تصدرت مؤشرات البحث بعد طرحها منذ أيام قليلة، وقالت شيرين عبد الوهاب في منشور لها عبر حسابها الخاص على إنستجرام: أنا أسعد واحدة في مصر والوطن العربي، إن الدنيا كلها بترقص، ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني، ويلا بينا نعمل تحدي الرقصة الجديدة.

