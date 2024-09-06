"استنو مسلسل تيتا زوزو".. إسعاد يونس تروج لمسلسل "تيتا زوزو" قبل عرضه

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أحمد جودة - القاهرة -



شاركت النجمة إسعاد يونس، صورة بوستر الإعلان الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

عائلة مسلسل “تيتا زوزو”

و علقت على الصورة قائلة: "تيتا زوزو وأحفادها، استنو مسلسل تيتا زوزو بداية من يوم السبت 21 سبتمبر الساعة 8 مساءً على Dmc"، حيث ينتظر الجمهور أولى حلقات عرض المسلسل متشوقين للأحداث ولمتابعة المسلسل.



قصة مسلسل "تيتا زوزو"



ينتمي مسلسل "تيتا زوزو"، إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو"، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.



آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

أحداث فيلم "عصابة عظيمة"



تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.