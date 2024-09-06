نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مهرجان فينسيا.. رايا أبي راشد تتألق على الريد كاربت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الإعلامية رايا أبي راشد الأنظار من خلال صور قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”، على ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي ".

وظهرت “رايا” بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر، ووضعت مكياج مناسب للإطلالة، وتركت شعرها منسدلا، وعلقت على الصور قائلة:"الأحمر دائما لوني"، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

أعمال رايا أبي راشد

وتقوم ريا أبي راشد بتغطية جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تُقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

مهرجان كان ورايا أبي راشد



وكانت الإعلامية ريا أبي راشد، من أبرز النجوم والمشاهير العرب الذين حضروا فعاليات الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى إجراء عدد من المقابلات مع نجوم هوليوود ومشاهيرها.

مسيرتها الإعلامية ودراستها



وتُعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في سنة 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.

الحياة الشخصية لرايا أبي راشد



تزوجت "ريا أبى راشد" عام 2011، من رجل أعمال إيطالي "فاليريو"، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016 وتُدعى "لولا".

مهرجان كان ورايا أبي راشد



وكانت الإعلامية ريا أبي راشد، من أبرز النجوم والمشاهير العرب الذين حضروا فعاليات الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى إجراء عدد من المقابلات مع نجوم هوليوود ومشاهيرها.

برنامج Scoop With Raya



في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005.

إطلالات رايا أبي راشد



يشار إلى أن الإعلامية ريا أبي راشد دائما ما تستحوذ على الأنظار في المهرجانات السينمائية والفعاليات الفنية بإطلالتها وأناقتها على السجادة الحمراء، وهو ما أشاد به الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.