نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تحقق 23 ألف بـ "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم جوازة توكسيك، والذي يخوض بطولته كلًا من ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وملك قورة، نجاحًا كبيرًا فور عرضه في دور العرض السينمائية، حيث ينافس ضمن أفلام موسم الصيف.

فحصد فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات وصلت إلى 23 ألف و646 جنيهًا بعد عرضه منذ شهرين في دور السينما المصرية، وتصدر بذلك المركز الخامس.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.