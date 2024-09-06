نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور في حفل مميز "الليلة" على "MBC مصر" وبرنامج الحكاية يُعرض على "MBC مصر2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة حفل "الفنان تامر عاشور" والذي يُقدم خلاله مُختارات من أبرز أعماله الغنائية التي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور ضمن حفلات موسم جده، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ومن جانب أخر يُعرض برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" "الليلة" على شاشة "MBC مصر2" في موعده المُعتاد في تمام العاشرة مساءً.

يُعرض حفل النجم "تامر عاشور" على " MBCمصر" الجمعة 6 سبتمبر 2024 الساعة 10:00 مساءً، ويُعرض برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" على شاشة "MBC مصر2"، الساعة 10:00 مساءً.

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية وداع وداع، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وأغنية “وداع وداع” من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم الذى يعد التعاون الأول بينه وبين الفنان تامر عاشور، وتوزيع عمرو الخضري.