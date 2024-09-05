داليا شوقي لـ صناع مسلسل "عمر أفندي":ضحكتوني بصوت عالي وبسطوني معاكم في العالم بتاعكم

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة داليا شوقي، رسالة تهنئة لأبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"، بالتزامن مع عرض الحلقة الآخيرة ،و بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل طوال فترة عرضه، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وشاركت داليا البوستر الرسمي للمسلسل، عبر خاصية "الاستوري" وعلقت عليه قائلة:"ومع تزامن اخر حلقة..عايزة اقول الف الف مبروك للذاذة دي !!، حبيت كل الشخصيات وضحكتوني بصوت عالي وبسطوني معاكم في العالم بتاعكم..تمثيل، اخراج، صورة..كل حاجة، الف مبروك ياحبايب وشكرًا ليكم".

منشور داليا شوقي

أحداث مسلسل "عمر أفندي"



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.