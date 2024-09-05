نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمر مجرد رقم.. مفيدة شيحة تحتفل بعيد ميلادها الـ53 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإعلامية مفيدة شيحة للاحتفال بعيد ميلادها الـ53، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، معبرة عن امتنانها لكل من تذكر هذه المناسبة وقدم لها التهاني.

وفي تصريحاتها، أعربت شيحة عن سعادتها بهذه المناسبة الخاصة، مؤكدة أن وجود أشخاص يهتمون بها ويشاركونها فرحتها يعتبر من أهم الأشياء التي تجعل عيد ميلادها مميزًا.

السن ليس عائقًا

في حديثها حول عيد ميلادها، أكدت مفيدة شيحة أن مسألة السن ليست من الأمور التي تشغل بالها.

وأضافت: "موضوع السن مش فارق معايا في عيد ميلادي، ودي حاجة مش بفكر فيها. بالنسبة ليا العمر مجرد رقم."

وأوضحت أنها ترى أن كل عام يمر هو فرصة جديدة للتجربة والنمو، وأن الاحتفال بعيد الميلاد يمثل تذكيرًا بالإنجازات واللحظات الجميلة التي مرت بها.

احتفال مع المقربين

أشارت مفيدة شيحة إلى أنها ستحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة، برفقة المقربين منها.

وقالت: "لم يكن في بالي التفكير في عيد ميلادي بشكل مكثف، بل كان من حولي هم من ذكّروني به."

وأعربت عن شكرها وتقديرها لكل من تواصل معها لتقديم التهاني، مؤكدة أن دعم أحبائها واحتفالهم معها يجعل هذه المناسبة أكثر بهجة وسعادة.

التقدير والمحبة

بفضل الدعم والحب الذي تلقيه من عائلتها وأصدقائها، تشعر مفيدة شيحة بأن عيد ميلادها ليس مجرد احتفال سنوي، بل هو تجسيد لروح المحبة والتقدير التي تحيط بها. وأكدت أن هذه المشاعر تجعلها تشعر بالامتنان، وتجعل كل سنة تمر عليها أكثر قيمة ومعنى.