نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "ديبو" لـ محمد أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفنان محمد أنور تصوير حلقات مسلسله الجديد "ديبو"، الذي ينتمي إلى فئة الرعب الكوميدي.

المسلسل من إنتاج شركة "S Productions" بقيادة المنتجة سالي والي. ومن المقرر عرض "ديبو" عبر إحدى المنصات الرقمية يوم 13 سبتمبر الجاري.

العمل يتكون من 12 حلقة، ويشارك فيه عدد من النجوم البارزين وضيوف الشرف، الذين سيتم الكشف أسمائهم تدريجيًا مع اقتراب موعد العرض.

تفاصيل القصة والإخراج

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب وتأليف إيهاب بليبل. تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شخصية "ديبو"، شاب مستهتر يجد نفسه مجبرًا على العمل في فندق غريب عبر مكتب توظيف لسداد ديونه. لكن المفاجأة تكمن في أن الفندق خاص بالحيوانات، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث الغريبة والمواقف الفكاهية التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

مشاريع جديدة للمنتجة سالي والي

بجانب "ديبو"، تواصل المنتجة سالي والي تحضيرات مسلسل جديد من إخراج أحمد خالد، وتأليف ورشة كتابة إشراف هشام هلال. يُتوقع أن يقدم هذا المسلسل محتوى مميزًا ومختلفًا، لكن تفاصيله ما زالت قيد التحضير.

انتظار عرض مسلسل "سراب"

على صعيد آخر، تنتظر شركة "S Productions" عرض مسلسل "سراب" الذي يشارك فيه النجم خالد النبوي، ويخرجه أحمد خالد.

يشكل "سراب" إضافة جديدة للدراما الرمضانية، ويعكس جهود الشركة في تقديم أعمال درامية متنوعة ومتميزة.